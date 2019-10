Nu kan er toch een terroriste terug naar België

De kans bestaat dat België binnenkort één van zijn radicaalste IS-vrouwen terugziet. Die trouwde in Syrië met een Zwitser en kreeg er twee kinderen van hem. Het Alpenland is nu van plan om Zwitserse kinderen te repatriëren en wil ook hun moeders meebrengen. Lange gevangenisstraffen wachten hen in Zwitserland niet en daarna zou een terugkeer naar België moeilijk tegen te houden zijn. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vandaag. Toen ze in juni 2014 naar Syrië trok, nam Yusra El Maliji (28) haar toen driejarige zoontje uit een stukgelopen huwelijk met zich mee. In Syrië trouwde ze eerst met de broer van de Brusselse vriendin die haar geradicaliseerd zou hebben. Toen die echtgenoot niet meer wou vechten voor IS, stuurde El Maliji hem weg en zocht ze een andere man.

Dat werd een Zwitser die al hoog was opgeklommen binnen IS. Hoog genoeg althans om van tevoren te weten dat er op 13 november 2015 terreur op stapel stond in Parijs. Een halfuur voor de hel daar losbrak, verwittigde hij immers zijn zus die vaak in de Franse hoofdstad verblijft.

Het is dankzij deze Zwitser en de twee kinderen die ze van hem kreeg, dat El Maliji mogelijk weer in Europa verschijnt. Zwitserland heeft immers plannen om de kinderen van zijn Syriëstrijders terug te halen uit de Koerdische kampen en dat ook met hun moeders te doen. Volgens de Zwitserse krant ‘Le Matin’, die daar zondag over berichtte, gaat het over zeven kinderen en vier moeders – en een goed ingelichte Zwitserse bron bevestigde aan Het Laatste Nieuws dat El Maliji op dat lijstje staat.

“Een beslissing is er nog niet”, aldus de bron. “Maar het is de taskforce Tetra die het plan heeft opgesteld en daar ook achterstaat.” Wat er met de vrouwen gebeurt als ze in Zwitserland aankomen, staat nog niet vast. “Maar zelfs als ze worden berecht voor hun lidmaatschap van IS, dan kunnen ze gemakkelijk wegkomen met een gevangenisstraf van slechts enkele maanden”, voorspelt de bron. Omdat Zwitserland tot de Schengenzone behoort en El Maliji over een Belgisch paspoort beschikt, zou het daarna heel erg moeilijk kunnen worden om te beletten dat ze zich terug in België vestigt.

bron: Belga