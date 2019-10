Novak Djokovic staat er opnieuw na opgave op US Open

De schouderblessure van Novak Djokovic lijkt verleden tijd. De Servische nummer 1 van de wereld plaatste zich vandaag vlot voor de tweede ronde van het Rakuten Open in het Japanse Tokio (1.895.290 dollar). Djokovic haalde het met 6-4 en 6-2 van de 20-jarige Australische qualifier Alexei Popyrin (ATP 94).

Voor de 32-jarige ‘Nole’ was het zijn eerste (enkel)wedstrijd sinds hij op 2 september moest opgeven in de achtste finales van de US Open. Hij gooide toen, door een pijnlijke linkerschouder, de handdoek in de wedstrijd tegen Stan Wawrinka. De Zwitser leidde op dat moment met 6-4, 7-5 en 2-1 tegen de titelhouder.

Djokovic neemt het in de achtste finales op tegen thuisspeler en wildcard Go Soeda (ATP 133). Die verraste de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 37) in drie sets met 4-6, 7-6 (7/4) en 6-3.

Bron: Belga