Man uit Deurne bekent nog twee bijkomende moorden uit jaren negentig

Stephaan D.L. (55) uit Deurne, die verdacht wordt van de moorden op Eve Poppe (38) in 1997 en Ariane Mazijn (30) in 1992, heeft vandaag twee andere moorden uit de jaren negentig bekend tegenover de onderzoeksrechter. Dat meldt het parket van Antwerpen. Stephaan D.L. werd in oktober 2018 aangehouden voor de moord op Ariane Mazijn in 1992 en werd vorige maand ook aangehouden voor de moord op Eve Poppe uit 1997. Op zijn vraag werd hij vandaag opnieuw verhoord door de onderzoeksrechter.

De vijftiger vertelde spontaan over twee andere feiten die hij gepleegd heeft. “Het gaat om de moord in 1993 op een 28-jarige vrouw in Oelegem en om de moord in 1994 op een 46-jarige vrouw in Antwerpen. Het parket zal de vordering nu uitbreiden met deze nieuwe feiten. Het gerechtelijk onderzoek wordt onverminderd verdergezet”, zegt het parket in een persmededeling.

bron: Belga