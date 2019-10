Koningspaar opent samen met Roemeens president biënnale Europalia Romania

Koning Filip en koningin Mathilde hebben vandaag in de Brusselse Bozar samen met de Roemeense president Klaus Iohannis de biënnale Europalia Romania geopend. Ze bezochten er een overzichtstentoonstelling over de invloedrijke Roemeense beeldhouwer Constantin Brancusi (1876-1957). De dag begon voor het koningspaar en de Roemeense president met een audiëntie in het koninklijk paleis in Brussel. Na een werklunch was het tijd voor cultuur. In Bozar openden ze samen de nieuwe editie van het tweejaarlijkse festival Europalia. Gastland dit jaar is uiteraard Roemenië en het paradepaardje van Europalia Romania is de uitgebreide tentoonstelling over Constantin Brancusi.

Het is de eerste keer in bijna 25 jaar dat er een solo-expo gewijd wordt aan deze veelzijdige kunstenaar. Heel wat topstukken uit musea en privéverzamelingen zakken daarom naar Bozar af. Het koningspaar kreeg er een gegidste rondleiding en zag in een van de zalen ook een choreografie die speciaal door Anne Teresa De Keersmaeker werd gecreëerd voor de expo.

Europalia Romania is evenwel meer dan die ene expo, want van 2 oktober tot 2 februari staan meer dan 200 evenementen op 50 verschillende locaties in het teken van de biënnale. Op het vlak van muziek en podiumkunsten verkent Europalia de rijke Roemeense cultuur en tradities in nieuwe samenwerkingen tussen Belgische, Roemeense en internationale artiesten.

bron: Belga