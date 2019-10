Eurovisie Songfestival – Hooverphonic trekt voor België naar Rotterdam

Hooverphonic is de Belgische kandidaat voor het Eurovisie Songfestival in 2020 in de Nederlandse stad Rotterdam. Dat heeft de groep van Alex Callier, Raymond Geerts en Luka Cruysberghs dinsdagavond gezegd in de talkshow “Vandaag” op Eén. Hooverphonic, de band die graag buiten de lijntjes kleurt, brengt muziek slingerend tussen triphop en pop. De groep zocht en vond gedurende zijn 25-jarige carrière een eigen, herkenbare sound. Alex Callier (producer/songwriter) en Raymond Geerts (gitarist) vormen sinds het begin de ruggengraat van de band.

Bij Hooverphonic zijn al heel wat zangeressen de revue gepasseerd. Eerst waren er Esther Lybeert, Liesje Sadonius en Kyoko Baertsoen voor de band doorbrak. Met Geike Arnaert raakte Hooverphonic in de hitlijsten. Daarna volgde Noémie Wolfs, maar in 2015 klikte het niet meer tussen Wolfs en Callier. Sinds 2018 is Luka Cruysberghs de zangeres van dienst. Zij won in 2017 “The Voice van Vlaanderen”.

Hits zoals “Mad about you”, “Badaboum”, “2 Wicky”, “Romantic” en “Eden” vormen de basis voor de live-set van de band. Hooverphonic toerde meermaals door de Verenigde Staten en Europa, op eigen kracht of samen met artiesten zoals Moloko en Massive attack. Onlangs was de band nog in Japan om België te vertegenwoordigen tijdens het Belgian Beer Weekend en in oktober vertrekken ze op een grote Europese tournee.

Als songschrijver volgt Alex Callier al jarenlang het Eurovisie Songfestival, uit professionele maar ook uit persoonlijke interesse. De glamoureuze uitstraling, het niveau van de artiesten en het internationale appeal van de wedstrijd maken dat deelnemen voor Hooverphonic een logische stap is. En ook zangeres Luka Cruysberghs heeft een link met het Songfestival: als jonge tiener nam ze zelf deel aan de selecties voor Junior Eurosong in België.

Momenteel werkt de groep aan zijn inzending voor het festival. Begin 2020 stellen ze het nummer voor. De 65ste editie van het songfestival vindt plaats op dinsdag 12 en donderdag 14 mei (halve finales), met de finale op zaterdag 16 mei 2020.

bron: Belga