Dode en tien gewonden bij aanval op school in Finland

Bij een aanval op een school voor middelbaar beroepsonderwijs in het Finse Kuopio zijn vandaag zeker één dode en tien gewonden gevallen. Dat meldt de politie op Twitter. “De politie maakte gebruik van hun wapens. Een dader is opgepakt. De gewonden zijn geëvacueerd”, zegt de politie in een persbericht. Lokale media zeggen dat de dader, die ook gewond zou zijn geraakt, een sabel gebruikte tegen zijn slachtoffers.

De school voor beroepsonderwijs ligt in een winkelcentrum. Twee van de gewonden zouden er erg aan toe zijn. Volgens ooggetuigen zou de dader in een klaslokaal een studente aangevallen hebben. “Hij stak met een zwaard in haar nek”, zegden ze aan de lokale nieuwszender. Daarna zou de dader ook een brandbom laten ontploffen hebben.

Bron: Belga