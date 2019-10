Congressen aan de gang bij N-VA, CD&V en Open Vld over Vlaams regeerakkoord

Bij N-VA, CD&V en Open Vld zijn dinsdagavond de partijcongressen van start gegaan over het Vlaamse regeerakkoord. De aanwezige leden moeten hun goedkeuring geven over de deelname van hun partij aan de nieuwe Vlaamse regering onder leiding van Jan Jambon. Voor aanvang van de congressen vergaderden de partijvoorzitters nog over de verdeling van de bevoegdheden. Daarover zou een akkoord zijn. Op de namen van de nieuwe Vlaamse ministers is het wel nog enkele uren wachten.

Bij N-VA zijn zowat 1.800 leden bijeengekomen in de Antwerpse stadsschouwburg. Bij CD&V zijn zo’n zeshonderd leden opgedaagd voor het congres in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Voor Open Vld kwamen ongeveer vijfhonderd mensen opdagen in Blue Point aan de Reyerslaan in Brussel.

Bij de aanwezige kopstukken van CD&V en Open Vld was vooraf weinig kritiek te horen op het akkoord dat gisteren werd voorgesteld. Vanmorgen maakten sommige leden zich boos omdat de volledige tekst van het regeerakkoord nog niet beschikbaar was en ze die niet meer voor het congres gelezen kregen. Die tekst is uiteindelijk vanmiddag vrijgegeven.

