Club Brugge geeft voorsprong weg, maar pakt nog punt bij Real Madrid

Club Brugge heeft vanavond een onverhoopt punt gepakt in groep A van de Champions League. Blauw-zwart kwam in het Estadio Santiago Bernabeu dankzij twee doelpunten van Emmanuel Dennis (9. en 39.) zelfs 0-2 voor tegen grootmacht Real Madrid, maar moest zich tevreden stellen met een 2-2 gelijkspel. Sergio Ramos (55.) en Casemiro (85.) voorkwamen in de tweede helft een blamage voor de Koninklijke. Zinédine Zidane wilde in het eigen Barnabeu-stadion niet van onderschatting weten. De trainer van Real Madrid bracht zijn sterkste elf aan de aftrap, met Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois. Philippe Clement koos bij Club Brugge voor een beweeglijk aanvalstrio met Dennis, Tau en Diatta. Achterin moest Sobolo depanneren op de linksachter, nadat Ricca geblesseerd was uitgevallen in de opwarming.

Real Madrid was uiteraard favoriet vooraf, maar Club Brugge hoopte wel heimelijk op een stunt. De Madrileense motor sloeg dit seizoen nog niet aan. Met de Koninklijke was ook Hazard, de natuurlijke vervanger van Cristiano Ronaldo, nog zoekende naar zijn beste vorm. De koppositie van Real Madrid in La Liga verhulde de malaise in het Bernabeu. Club Brugge rook bloed.

Blauw-zwart kon best Benzema in het oog houden, want de Franse spits is zowat de enige in vorm. De Bruggelingen kwamen dan ook goed weg toen Benzema bij de eerste hoekschop vrij mocht koppen. Het leer vloog een metertje naast. Real Madrid trok een hoge buitenspellijn op, maar wanneer Vanaken tussen de linies plots veel ruimte kreeg, benutte de Gouden Schoen 2018 die perfect. Hij loodste Tau door de buitenspelval en de Zuid-Afrikaan legde de 0-1 panklaar voor Dennis. De Nigeriaanse aanvaller verslikte zich in zijn controle, maar dat bleek de perfecte schijnbeweging om Courtois op het verkeerde been te zetten. Met wat meeval en de goedkeuring van de VAR zette Dennis (9.) de 0-1 op het scorebord. Real Madrid had wat tijd nodig om het laken naar zich toe te trekken, maar drukte blauw-zwart onder impuls van een bedrijvige Hazard toch terug op de eigen helft. Een volley van Kroos week af op Mechelen en belandde net naast. Mignolet redde op een hoekschop een kopbal van Varane knap uit de hoek. Kroos schoot een derde goede kans naast de Brugse kooi. Club Brugge overleefde de Madrileense storm en deelde zelfs een echte kaakslag uit. Dom balverlies van Modric zette Dennis op weg naar Courtois. De aanvaller struikelde opnieuw bijna over zijn eigen voeten, maar bleef overeind en stifte heerlijk over Courtois. De onverwachte ruststand: 0-2.

De Madrilenen moesten vol aan de bak in de tweede helft, maar deden dat zonder Nacho en Courtois. De zieke Rode Duivel stond met koorts zijn plek onder de lat af aan Aréola. De Franse doelman maakte na amper tien minuten al kennis met Dennis, die in zijn zoektocht naar een hattrick Varane afschudde en vervolgens recht op Aréola besloot. Een belangrijke redding, want bij de Spaanse tegenprik scoorde Sergio Ramos (55.) de aansluitingstreffer. De aanvoerder van Real leek vanuit buitenspel binnen te knikken, maar de videoref brak het Madrileense feestje niet af. De blitzstart in de tweede helft kreeg geen vervolg. Behalve een schotje van Hazard, dat ruim naast ging, moest Mignolet geen werk opknappen. Tot Ruud Vormer tien minuten voor tijd met een tackle langs achter zijn tweede gele kaart pakte. Niet alleen is de aanvoerder van Club zo geschorst voor de thuiswedstrijd tegen PSG, maar luidde hij ook de gelijkmaker in. Kroos schilderde de vrijschop na Vormers rode kaart fijntjes op het hoofd van Casemiro (85.), die de 2-2 overhoeks in doel kopte. De Koninklijke rook bloed, maar de beste kans in de blessuretijd was nog voor Club Brugge. De pas ingevallen Schrijvers vergat zich tot matchwinnaar te kronen.

Club Brugge blijft ongeslagen in groep A van de Champions League. Met twee punten is blauw-zwart zelfs voorlopig tweede in de loodzware poule, na leider PSG (3). Real Madrid en Galatasaray moeten het met één punt stellen. De Turkse topclub ontvangt vanavond nog PSG.

bron: Belga