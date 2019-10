City mist De Bruyne met liesblessure tegen Dinamo Zagreb

Manchester City zal vanavond voor het duel op de tweede speeldag van de Champions League in eigen huis tegen Dinamo Zagreb niet kunnen rekenen op Kevin De Bruyne. De Rode Duivel is out met een liesblessure. De Bruyne, dit seizoen met negen assists al van goudwaarde voor City, liep de blessure op in de Premier League-partij van afgelopen weekend bij Everton (1-3 winst). De Engelse kampioen deelde niet mee hoelang de Belg aan de kant staat.

City haalde op de eerste speeldag in groep C meteen uit bij Sjachtar Donetsk (0-3). De Oekraïners trekken op de tweede speeldag naar Atalanta Bergamo, dat opende met een 4-0 nederlaag bij Zagreb.

bron: Belga