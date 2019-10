Champions League – Doelpuntenmaker Dennis looft teamprestatie tegen Real Madrid

Emmanuel Dennis bezorgde Club Brugge dinsdagavond een onverhoopt punt tegen Real Madrid in de Champions League. De Nigeriaanse aanvaller scoorde twee doelpunten in het Bernabeu-stadion. “Het werk van de hele ploeg is beloond”, reageerde Dennis na de 2-2 in Madrid. “Ik ben uiteraard heel blij met mijn twee doelpunten. We wilden deze wedstrijd zo graag winnen. We zijn uiteindelijk op een zucht gestrand. Maar we hebben hier een punt gepakt, dat is echt een heel goed resultaat. Het is vooral dankzij de hele ploeg dat we daarin slagen. Mijn doelpunten alleen volstaan niet”, aldus Dennis, die voor de wedstrijd beloofde een tattoo te zetten als hij zou scoren. “Dat was maar een grapje, maar ik zal nu twee afspraken maken”, glimlachte de Nigeriaan.

bron: Belga