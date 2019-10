Champions League – “Club heeft hier een historische match gespeeld”, zegt coach Clement na draw tegen Real”

Met een 2-2-gelijkspel tegen Real Madrid nam Club Brugge dinsdagavond een bijzonder knap punt mee naar huis. “Het had iets meer kunnen zijn, maar ik ben een trotse trainer”, reageerde Philippe Clement, die zijn team een 0-2 ruststand uit handen zag geven. Club Brugge eindigde dinsdagavond met een 2-2 gelijkspel in het Santiago Bernabeu-stadion in Madrid. Daarmee haalt de ploeg een verdiend punt tegen de Spaanse topploeg. “Als we met elf bleven, hadden we drie punten kunnen halen. Maar ik ben echt trots”, vertelde Clement na afloop. “We zijn met een heel ambitieus plan naar hier gekomen en dat heeft de ploeg perfect uitgevoerd. We wilden niet enkel verdedigen maar vooral ook durven aanvallen.”

Volgens Clement was de rode kaart voor Vormer in het slot een kantelmoment. “Op zo’n moment zijn twee gele kaarten heel beslissend. Toch ben ik trots dat de spelers op dat moment de rust konden bewaren en blijven doorzetten. Al hadden we in de tweede helft misschien wat meer lef kunnen tonen. We hebben wel een grote kans gehad om drie punten te halen met Dennis alleen voor de keeper.” Over het algemeen is trainer Clement vooral trots. “Deze prestatie op zich is al historisch en al zeker als je de manier waarop ziet”

Of Club nu hoger durft dromen dan de tweede plaats, moet nog blijken. “Het is niet nodig om onze ambities aan te passen. We halen er telkens het maximum uit maar we zijn ook realistisch genoeg om te weten dat Real Madrid en PSG sterker zijn. Toch slagen we erin om punten te blijven halen tegen zo’n ploegen”, besluit Clement.

bron: Belga