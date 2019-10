Zo zag het verlovingsfeest van Jennifer Lopez eruit

Jennifer Lopez en baseballlegende Alex Rodriguez zijn verloofd en iedereen mag het weten. Het powerkoppel vierde hun verloving vrijdag met vrienden en familie. De zangeres en actrice plaatse nadien enkele foto’s van het gezellige samenzijn op Instagram.

Heuglijke gebeurtenissen moet je vieren met vrienden en familie. Dat is exact wat Jennifer Lopez en haar verloofde Alex Rodriguez afgelopen vrijdag hebben gedaan, ook al vroeg de voormalige topbaseballer ‘Jenny from the block’ al in maart ten huwelijk. De twee stonden centraal tijdens een diner, waarop ook haar en zijn kinderen aanwezig waren. Wanneer de twee gaan trouwen staat nog niet vast.

In een post op Instagram bedankt Lopez hun vrienden Carol en Bob voor “een elegante en prachtige avond”. In een tweede foto wordt ze omhelsd door haar 11-jarige dochter Emme, terwijl Ella, de 11-jarige dochter van Rodriguez, hetzelfde doet bij haar vader. Lopez deelde in haar Stories ook nog een foto Emme’s tweelingbroer Max en de oudere zus van Ella, Natacha, die dicht bij elkaar kruipen. Fans van de zangeres en actrice konden ook even een blik op het menu van de avond werpen.

