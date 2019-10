We scrollen dagelijks 183 meter op onze smartphone

Als scrollen een sport was, zouden we allemaal over een afgetraind lichaam beschikken. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zijn we in de weer met onze smartphone, nu eens op Instagram, dan weer op Facebook en afsluiten doen we met Pinterest. De kans is groot dat je je nog nooit hebt afgevraagd hoeveel meter je zoal scrolt op een dag, maar een nieuwe studie heeft het voor je berekend: 183 meter.

Als je dagelijks 183 meter wandelt, dan is het dringend tijd om daar wat aan te doen. Kom uit je luie zetel en van achter je bureau vandaan en maak eens een wandelingetje, desnoods naar de koffiemachine. Maar 183 meter scrollen, dat is uiteraard wel een hele ‘verdienste’.

Italianen scrollen het meest

De Chinese smartphoneproducent OnePlus vond dat het weleens tijd was om te achterhalen hoeveel we juist scrollen per dag. Het bedrijf ondervroeg daarom 9.000 Europeanen over hun smartphonegedrag. Wat bleek? Vooral tijdens het ontbijt, in het openbaar vervoer en voor de televisie pakken we onze gsm er graag bij voor een eindeloze scrolpartij. Alles opgeteld legt de gemiddelde Europeaan dagelijks 183 meter al scrollend af. De Italianen zijn koplopers en scoren extreem hoog met 263 meter, de Denen zijn dan weer het redelijkst met 133 meter. Misschien is het dus tijd om je smartphone eens aan de kant te leggen voor een interessant boek – je duim en je ogen zullen je dankbaar zijn!