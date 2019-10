Standaard aangevinkt selectievakje voor cookies is onvoldoende

Websites die via cookies data willen verzamelen over het surfgedrag van internetgebruikers mogen daarvoor niet enkel een standaard aangevinkt vakje gebruiken. Die methode is «niet rechtsgeldig», zegt het EU-Hof van Justitie in een arrest. Meer zelfs, gebruikers moeten geïnformeerd worden over hoe lang de cookies actief blijven en of anderen al of niet toeging tot de cookies kunnen hebben.