Olivia uit ‘Thuis’ neemt een jaar pauze

‘Thuis’-fans zullen Olivia, oftewel Moora Vander Veken (27) een jaar lang niet op het scherm zien. De actrice gaat immers een acteeropleiding volgen in Londen. Nadie keert ze wel terug naar de soap op Eén.

Ook in de verhaallijn van Thuis trekt Olivia naar Londen. Niet om te acteren, maar om te babysitten op Emil.

Moora Vander Veken kijkt alvast uit anar deze nieuwe ervaring. “In Londen zijn er heel wat masterclasses en hoog aangeschreven theateropleidingen. Ik wil als persoon en ook als actrice groeien”, zegt Vander Veken aan Het Laatste Nieuws. “Even afstand nemen van het dagdagelijkse en de tijd nemen om te groeien.”

Nergens beter dan Thuis

“Ik kan me er onderdompelen in cursussen en opleidingen die gegeven worden door de beste acteurs en docenten uit Engeland. Daar kijk ik echt naar uit! Enkele maanden keihard leren en me laten inspireren, om daarna met al die extra bagage terug naar Vlaanderen te komen. Ik ben heel blij dat de producers van Thuis me die tijd gunnen en de kans geven. En ja, het is echt wel de bedoeling om na dat kleine jaar de draad terug op te pikken als Olivia in ‘Thuis’.”

Moora speelt al sinds 2014 mee in ‘Thuis’ als Olivia Hoefkens en was daarvoor vooral bekend uit de Ketnetserie ‘Amika’.