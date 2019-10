Herfstbladeren in de tuin? Laat ze lekker liggen

De herfst heeft officieel zijn intrede gemaakt en dat is ook te zien aan de natuur. Bomen kleuren beetje bij beetje in prachtige herfstkleuren en laten nadien hun bladeren vallen. Heel wat mensen gaan daarom naarstig aan de slag in hun tuin – al die bladeren overal, dat ziet er niet bepaald netjes uit. Maar toch kan je ze beter lekker laten liggen.

Natuurlijk mag je je gazon gerust bladvrij maken, want de kans is groot dat je anders te maken krijgt met gele vlekken in je gras. Maar toch gooi je de herfstbladeren beter niet in de vuilbak. Hark ze liever tussen je planten, want daar zijn ze van heel wat nut voor je tuin.

Vogels

Het is Vogelbescherming Nederland die ons wijst op de positieve impact van herfstbladeren in de tuin. Zo zorgen ze voor een isolatielaagje voor je planten – wat bevriezing voorkomt – en geven ze een boost aan het dierenleven. Egels verstoppen zich graag onder een berg bladeren en kleine insecten doen zich graag tegoed aan het tuinafval. Op die manier zorgen ze voor extra compost voor je planten en hoe meer insecten, hoe meer vogels. Onder andere meesjes en roodborstjes hebben in de winter nood aan extra voedsel en hebben dus baat bij een grote insectenpopulatie in de tuin. Goed voor de natuur en minder werk voor ons: wij laten die herfstbladeren alvast liggen.