BIZAR. In Thailand kan je geld verdienen als duivenverschrikker

Heb je dringend nood aan een nieuwe uitdaging in je leven, maar weet je met de beste wil van de wereld niet wat gedaan? Dan is dit misschien wel dé job voor jou. In de Thaise stad Chiang Mai kan je aan de slag aan duivenverschrikker. Je klanten? Populaire influencers die hopen om met de fladderende vogels wat extra likes binnen te rijgen.

De een verdient zijn geld als kassabediende, de ander als architect. Enkele uitzonderingen komen aan de kost als duivenverschrikker.

Boete

De Thae Pae Gate in de Thaise stad Chiang Mai is een populaire bestemming bij toeristen. De eeuwenoude omwalling ziet er nu eenmaal heel spectaculair uit. Maar de plek staat ook bekend om de grote populatie duiven. Die zijn niet heel bijzonder als ze gewoon rustig rondjes wandelen, maar kunnen je foto wel een leuke upgrade geven als ze allemaal tegelijk spectaculair opvliegen. Dat doen ze echter niet zomaar – iemand moet hen aan het schrikken maken. Enkele inwoners van Chiang Mai besloten om dit gat in de markt op te vullen en hun diensten aan te bieden als duivenverschrikker. Daarvoor vragen ze gemiddeld 20 baht (0,6 euro). Niet veel, maar alles opgeteld is het een leuk extraatje. De lokale autoriteiten zijn echter niet opgezet met de praktijk. Ze vrezen onder andere dat de toenemende duivenpopulatie de historische monumenten zal beschadigen. Wie betrapt wordt als duivenverschrikker, kan daarom een boete van 600 euro voorgeschoteld krijgen.