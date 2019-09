Maak kans op een Megavino ticket !

Megavino is back en gaat door van 11 tot 13 oktober 2019 in Brussels Expo.

Een beurs voor het grote publiek, voor zowel gevorderde als beginnende wijnamateurs. U bezoekt de beurs alleen, met familie of vrienden, om een ​​gezellige ervaring te beleven waarin u de geneugten van wijn deelt.

Op het programma:

– afspraken met wijnmakers,

– wijnproeverijen,

– ontdekken van nieuwe regio’s,

– workshops & lezingen.

– een speciale “leeshoek’ in samenwerking met Filigranes met boeken over wijn en gastronomie,

– aanwezigheid van 40 onafhankelijke wijnmakers,

– Vinogusto-selectie in samenwerking met het proefcomité.

Meer info & Tickets: https://megavino.be

