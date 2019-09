Zoom-in: Duurzame bedrijven in de kijker

Voka Open Bedrijvendag lokt elk jaar honderdduizenden bezoekers. «We opteerden voor het thema duurzaamheid en willen laten zien dat bedrijven echt wel inspanningen leveren», zegt Cynthia Coulier van Voka Open Bedrijvendag die dit jaar op zondag 6 oktober plaatsvindt.

Bedrijven ontdekken

Voka Open Bedrijvendag is bij uitstek de gelegenheid om ondernemingen te ontdekken. Overweeg je zelf een onderneming op te starten? Dan vind je op zondag 6 oktober heel wat tips en inspiratie.

Jobbeurs

Bedrijven kunnen hun vacatures voorstellen en actief rekruteren. Ze kunnen ook aangeven wat hun bedrijfscultuur is, bijvoorbeeld wat de waarden zijn waarvoor ze staan. Het is de grootste jobbeurs van het jaar, een prima gelegenheid om nieuw talent te ontdekken.

Fiere medewerkers

De ervaring leert dat heel wat werknemers blij zijn dat ze aan het publiek kunnen tonen wat ze elke dag doen. Ze zijn fier op hun werk en vertellen daar gepassioneerd over. Zoiets is aantrekkelijk voor sollicitanten, ze zien zo heel concreet wat er in het bedrijf allemaal gebeurt. Het kan zorgen voor een klik. Ook wie nog niet beslist heeft om zich kandidaat te stellen, kan proeven van de sfeer en uitzoeken of het bedrijf aansluit bij de verwachtingen.

Duurzame bedrijven

Veel jongeren zijn begaan met het klimaat en houden daar rekening mee bij het solliciteren. Het is absoluut een meerwaarde voor bedrijven om in te zetten op duurzaamheid en daar medewerkers bij te betrekken. Met de keuze voor dit jaarthema wil Voka Open Bedrijvendag ook sensibiliseren. Er zijn steeds meer zinvolle initiatieven in bedrijven, maar die zijn te weinig gekend.

Hotspots

Voka Open Bedrijvendag zet dit jaar enkele hotspots in de kijker. Het gaat om clusters van bedrijven die in elkaars buurt liggen en dus vlot met de fiets te bereiken zijn. Daarnaast komen drie thema’s aan bod. Er is de greenspot met ondernemingen die duurzaam werken. In Limburg is er een fietshotspot met bedrijven waar de fiets centraal staat en in Brussel is er een hotspot sociale economie.

Voka Open Bedrijvendag, 6 oktober,

www.openbedrijvendag.be