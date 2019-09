Werken voor de goede doelen: Lorina werkt voor de Verhalenweverij

Hoe heet jouw goed doel en wat is jouw job daar?

«Ik zet me in voor de Verhalenweverij, een vzw die via taal en beeld leesplezier bevordert en integratie / inclusie stimuleert. We richten ons hoofdzakelijk op kinderen en volwassenen uit kansengroepen. Mij kan je vooral treffen op activiteiten: kamishibai-verhalen vertellen of een spel begeleiden, op een multicultureel festival of in de asielcentra van Ranst, Houthalen of Zaventem.»

Wat motiveert jou ?

«De schoonheid en kracht van taal en verhalen. Als taalleerkracht besef ik maar al te goed dat taal het middel bij uitstek is om bruggen te bouwen en mensen met een verschillende achtergrond met elkaar te verbinden. Daarnaast kan je niet anders dan wegsmelten bij het horen van enthousiaste kreten of het zien van verwonderde blikken. De warmte en openheid die van het gehele team uitgaan, zorgden er trouwens voor dat ik me onmiddellijk welkom voelde.»

Is jouw goed doel op zoek naar vrijwilligers? Of andere hulp?

«We zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste en creatieve mensen die houden van lezen, om ons team te versterken. Daarnaast zamelen we mooie en kwalitatieve kinderboek­en in om een aantrekkelijk boekenaanbod te creëren in de centra.»

Ben je op zoek naar een goed doel dat je als vrijwilliger of financieel zou kunnen steunen? Surf naar Goededoelen.be, een website van de Koning Boudewijnstichting.