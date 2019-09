Bedrijven willen iets doen aan stress door woon-werkverplaatsing

Organisaties ontwikkelen steeds vaker een eigen mobiliteitsstrategie om hun werknemers ellenlange files of afgelaste treinen te besparen. Dat blijkt uit een mobiliteitsonderzoek van Hudson bij 112 Belgische bedrijven. Driekwart van de bevraagde organisaties geeft immers aan dat hun personeel stress ervaart door de woon-werkverplaatsing.

De ondernemingen voelen volgens Hudson aan dat werknemers steeds meer belang hechten aan mobiliteitsoplossingen op maat en hopen de personeelstevredenheid te verhogen door een concreet mobiliteitsplan in te voeren. Zo is 38% van de bevraagde organisaties al intensief bezig met het mobiliteitsvraagstuk en belooft 46% bijkomende inspanningen te doen bovenop de wettelijke verplichtingen.

Opvallend is dat 82% van de organisaties inzet op duurzame alternatieven voor hun werknemers. Hierbij focust de meerderheid op de fiets (fietsenstalling, douches, fietsleasing, fietsvergoeding) en het openbaar vervoer. Ongeveer een derde van de bedrijven stimuleert ook georganiseerd gemeenschappelijk vervoer door carpooling of een bedrijfsbus.