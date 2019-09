Wolven in Vlaanderen – “Dat jagers Naya om het leven brachten, is brug te ver”

Automatisch afleiden dat jagers de verdwenen wolvin Naya om het leven brachten, is een brug te ver. Dat zegt de Hubertus Vereniging Vlaanderen in een reactie. De Cel Natuurinspectie van Natuur en Bos (ANB) kwam eerder met een mededeling dat ze ervan uitgaat dat Naya kwaadwillig werd omgebracht. Na onderzoek konden enkele pistes zoals vergiftiging en ziekte worden uitgesloten, maar er is nog steeds geen spoor van de wolvin en haar kroost, zei ANB. “De wolven bevonden zich in ontoegankelijk gebied waar niemand zich in principe mocht bevinden. De actie was dus goed voorbereid door professionelen.”

“Het onderzoek van het Agentschap voor Natuur en Bos schept helaas geen klaarheid in het dossier rond Naya de wolf, integendeel”, reageert Geert Van den Bosch, directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen. “Uit de feiten valt geen staalharde conclusie te trekken. Ook niet dat het jagers waren.”

Automatisch afleiden dat jagers de wolf om het leven brachten, is dan ook een brug te ver, volgens Van den Bosch. “Zowel intellectueel als feitelijk. Uit het aangereikte materiaal valt simpelweg niet de conclusie te trekken die sommigen willen trekken. Het verband is flinterdun.”

Hubertus Vereniging Vlaanderen betwijfelt de feiten niet, maar wel het verband dat vooral impliciet gelegd wordt met de ten laste gelegde beschuldiging. “De jachtsector mag dan nog misschien kampen met een historisch kwalijk imago, conceptuele hygiëne in dit dossier blijft aangewezen. Tot op de dag van vandaag ontbreekt voor elke beschuldiging richting de jagers zoiets als onbetwistbaar en onomstotelijk bewijs. Het zijn vooral assumpties.”

bron: Belga