WK atletiek – Isaac Kimeli na veertiende plaats in finale 5.000m: “Het ging heel erg snel”

Isaac Kimeli werd maandag in een erg hoogstaande 5.000 meter op het WK atletiek in Doha veertiende. “Het niveau was zeer hoog”, zei hij na afloop. “Het ging heel snel.” De 25-jarige Kimeli liep in de reeksen de zesde chrono met 13:20.99. In de finale bleef hij echter steken op 13:44.29. “Ik heb het geprobeerd”, opende Kimeli. “Het idee was om op het einde van achteruit terug te komen, maar de race was veel te snel daarvoor. Het was onmogelijk om nog op te schuiven. Als de race langzamer was geweest, was meer mogelijk geweest. Maar goed, ik ben tevreden van mijn seizoen. De finale halen was het doel hier in Doha en dat is gelukt. Ik beslis morgen of ik ook deelneem aan de 1.500 meter. Dat is weer een heel andere wedstrijd. Het is afwachten hoe ik recupereer. Op dit moment ben ik helemaal leeg.”

Kimeli was nog maar de derde Belg ooit om een WK-finale op de 5.000 meter te halen. Eerder werd Vincent Rousseau in 1987 in Rome vijfde in 13:28.56. Mohammed Mourhit pakte in Sevilla in 1999 brons in 12:58.80.

bron: Belga