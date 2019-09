WK atletiek – Claire Orcel eindigt als elfde in hoogspringfinale, goud is voor Russische Lasitskene

Claire Orcel is maandag met een sprong over 1m89 als elfde (op twaalf deelneemsters) geëindigd in de hoogspringfinale op het WK atletiek in Doha. Het goud was voor de Russische Mariya Lasitskene (2m04), voor de nauwelijks achttienjarige Oekraïense Yaroslava Mahuchikh die ook 2m04 sprong en daarmee het juniorenwereldrecord (U20) verbrak. Het brons ging naar de Amerikaanse Vashti Cunningham (2m00). Orcel, een Brusselse van Franse afkomst, begon haar finale met een geslaagde sprong over 1m84. Vervolgens ging ze bij de derde keer over 1m89. Ze probeerde het nadien nog op 1m93, maar geraakte daar niet meer over.

De 21-jarige Orcel plaatste zich vrijdag voor de hoogspringfinale met een sprong over 1m92. Haar persoonlijk record is 1m94. De limiet voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio is 1m96.

bron: Belga