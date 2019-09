WK atletiek – Claire Orcel blikt tevreden terug op haar WK: “Veel vooruitgang geboekt”

Claire Orcel werd maandag elfde in de hoogspringfinale op het WK atletiek in Doha. De Brusselse geraakte niet over 1m93, één centimeter onder haar persoonlijk record. Na afloop keek ze tevreden terug. “Ik ben heel blij met mijn sprong over 1m89, dat was één van mijn beste sprongen van het jaar”, aldus Orcel. “Tijdens de kwalificaties sprong ik 1m92, maar 1m89 is ook niet slecht”, begon Orcel, die Franse roots heeft. “Ik ben niet teleurgesteld. Ik heb dit jaar veel vooruitgang geboekt. Ik sta in een WK-finale en ik eindig niet als laatste. Dat is al heel goed. Ik mocht op niet meer hopen.”

“De kwalificaties waren vermoeiend, maar ik was vandaag toch minder moe dan ik had verwacht”, vervolgde Orcel. “Ik had heel het WK een goed gevoel. Als je dan sneuvelt op één centimeter van je persoonlijk record, dat is geen schande. Ik kijk nu uit naar volgend jaar. Ik zal me niet elk jaar zo kunnen verbeteren als dit jaar, maar ik wil erbij zijn op de Spelen.” De limiet voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio is 1m96.

Het waren voor Orcel haar eerste wereldkampioenschappen. Ze is de derde Belgische ooit in een finale van het hoogspringen op het WK. Eerder werd Chris Soetewey, met 1m84, vijftiende in 1983 in Helsinki. Tia Hellebaut werd in 2005 zesde in Helsinki, met 1m93, en in 2007 veertiende in Osaka, met 1m90.

bron: Belga