Weerbericht – Vaak bewolkt en lokaal nog buien

Het is maandag eerst wisselend bewolkt met enkele lokale buien. In de loop van de namiddag wordt het vaak bewolkt. De wind waait matig uit west tot zuidwest krimpend naar het zuidwesten. Maxima van 13 tot 18 graden, meldt het KMI. Maandagavond en -nacht wordt het zwaarbewolkt met regen, vooral in de noordwestelijke helft van het land. In het zuiden is er kans op wat motregen. Minima tussen 10 en 15 graden bij een matige en aan de kust vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind.

Dinsdag trekt een actieve regenzone over onze streken. De lucht is onstabiel en soms vallen er buien met kans op onweer. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidwest met kans op windstoten in geval van buien. Het blijft nog vrij zacht met maxima tussen 15 en 19 graden. Ook dinsdagnacht blijft het onstuimig met regen of buien.

Woensdagochtend verlaat de regenzone het zuidoosten van ons land. Het wordt meestal droog met zon en wolken. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Met een aanvoer van polaire lucht wordt het aanzienlijk koeler. De temperaturen stijgen niet hoger dan 10 en 14 graden. De wind waait matig uit noord tot noordwest, aan zee soms vrij krachtig. Woensdagnacht wordt het rustig en zeer fris met kans op lichte nachtvorst aan de grond ten zuiden van Samber en Maas.

bron: Belga