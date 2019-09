Er komt een knip tussen bachelor en master in het hoger onderwijs om paal en perk te stellen aan de steeds langere studies van de Vlaamse jongeren. Met zo’n knip kunnen studenten niet starten met de master als ze de bachelor nog niet hebben afgerond. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Toch wordt het geen staalharde knip, zegt een onderhandelaar aan Belga. Er zijn uitzonderingen mogelijk. “Instellingen zullen in uitzonderlijke gevallen kunnen beslissen om een bachelorvak mee te nemen naar de masters”, zegt een bron aan Belga. Om de steeds langer wordende studiecarrières van studenten af te remmen, voert de Vlaamse regering een knip in tussen de bachelors en de masters. De redenering daarachter: op korte termijn krijg je misschien op het eerste zicht studenten die langer doen over hun studies, maar op lange termijn zou het effect juist omgekeerd moeten zijn, omdat studenten gestimuleerd worden om hun bachelor snel af te werken.

Toch wordt het ook geen ‘harde’ knip. “In uitzonderlijke gevallen zullen onderwijsinstellingen kunnen beslissen om studenten een bachelorvak te laten meenemen”, zegt een onderwijsonderhandelaar. “Als een student bijvoorbeeld enkel een onvoldoende heeft voor het keuzevak klimaatverandering in de bachelor, kan de onderwijsinstelling oordelen dat de student dat vak kan meenemen naar de masters. Met een harde knip zou dat niet kunnen en zou de student een heel jaar verliezen voor hij aan zijn masters kan beginnen”, klinkt het. Het zal dus aan de instellingen zijn, om te oordelen. Eén ding staat daarbij wel vast: het mag niet om de bachelorproef gaan.

bron: Belga