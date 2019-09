Oppositiepartij Groen verwacht zich aan “vijf kille en hardvochtige jaren in Vlaanderen”. De nieuwe Vlaamse regering heeft “een beschamend gebrek aan sociale en klimaatambitie”, zegt voorzitster Meyrem Almaci in een eerste reactie op het regeerakkoord. Formateur Jan Jambon stelde maandagmiddag samen met de partijvoorzitters van N-VA, CD&V en Open Vld de grote lijnen uit zijn regeerakkoord voor. Hoewel het voor de details, vooral budgettair dan, wachten blijft op de volledige 300-pagina’s tellende tekst, is het voor Groen al duidelijk dat het “vijf kille jaren” worden.

“Dat het woord armoede niet is gevallen, zegt veel over de plannen van Jambon I”, vindt voorzitster Meyrem Almaci. “Er is een beschamend gebrek aan sociale en klimaatambitie. Deze regering kiest niet voor een warm Vlaanderen, maar voor een kil en hardvochtig Vlaanderen.”

De groenen hebben onder meer kritiek op de plannen rond nieuwkomers. Die zullen een hogere drempel over moeten vooraleer ze toegang krijgen tot zaken als een sociale woning of de Vlaamse sociale bescherming. “Voor mensen die het al moeilijk hebben, komen er meer regels en minder kansen”, vindt Almaci. “Blijkbaar vindt deze regering het nodig om nog meer drempels op te werpen om Vlaming te mogen of kunnen zijn.”

Ook qua klimaat is de nieuwe regering al gebuisd, zegt Vlaams fractieleider Björn Rzoska. “Sterke Jan wordt Jan Zonder Klimaatplan”, klinkt het. “Dit akkoord lijkt zelfs onder de afgesproken Europese lat te zakken. Dat is veel minder dan de Scandinavische en Nederlandse ambities waarnaar verwezen wordt.”

Er klinkt tot slot ook kritiek op de meer symbolische elementen uit het regeerakkoord, zoals de Vlaamse canon. “De uitdagingen zijn immens, maar blijkbaar heeft deze regering langer gediscussieerd over Vlaamse symbolen dan over een krachtig klimaatbeleid. Na een zoveelste zomer met hittegolven en droogtes, zat werkelijk niemand op dat soort navelstaarderij te wachten.”

