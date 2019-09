Geen wachttijd van zes maanden voor kinderbijslag voor nieuwkomers

Er komt voor nieuwkomers geen wachttijd van zes maanden voor het Groeipakket, de vernieuwde kinderbijslag. Dat heeft Belga vernomen. Volgens de startnota van informateur Bart De Wever zouden nieuwkomers pas na een wachttijd van zes maanden in aanmerking komen voor kinderbijslag. Die piste heeft het niet gehaald, is te horen in onderhandelingskringen.

Wél is het zo dat asielzoekers die erkend worden, niet langer retro-actief kindergeld krijgen. Nu is het zo dat asielzoekers retro-actief kindergeld kunnen krijgen voor de periode van hun erkenningsprocedure. “Iedereen was het daarover eens dat dat zou geschrapt worden”, klinkt het.

bron: Belga