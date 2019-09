Eden Hazard heeft begrip voor kritiek na moeizame seizoensstart

Morgenavond kijkt Eden Hazard met Real Madrid Club Brugge in de ogen op de tweede speeldag in de Champions League. De kapitein van de Rode Duivels kon tot dusver nog niet overtuigen bij de Koninklijke. De topaankoop beseft dat er van hem meer wordt verwacht. “Ik moet beslissender worden. Wat ik nodig heb, is een goeie match, een goal of een assist om mijn seizoen te lanceren”, vertelde hij tijdens een persbabbel in het Estadio Santiago Bernabeu. “De mensen verwachten veel van mij, ik trouwens ook. Ik weet dat ik beter kan. Het is aan mij om beter te presteren op training, in wedstrijden. Dat er kritiek komt, is normaal”, verduidelijkte Hazard. “Als we elke dag hard werken, dan kunnen we dit jaar iets moois neerzetten. We hebben een goede ploeg. Nog niet alles is perfect maar er zijn goede zaken. We staan eerste in La Liga, verloren alleen de eerste match in Parijs. Mijn blessure ligt achter mij en in de volgende wedstrijden ga ik het beste van mezelf geven. De mensen hebben gezien wat ik heb gedaan in Chelsea, bij Lille en met België. Het is aan mij om mijn spelniveau op te krikken zodat de supporters gelukkig zijn.”

Hazard weet dat van hem doelpunten en assists worden verwacht. “Ik voel mij 100 procent maar ik moet beslissender worden. Als ik begin te scoren, beslissend te zijn, dan zal het loslopen. Wat ik nodig heb, is een goeie match, een goal of een assist om mijn seizoen te lanceren. Het is een kwestie van vertrouwen. Als je vertrouwen hebt, dan probeer je dingen. Zelfs de coach heeft me al gezegd ‘probeer, lok uit, toon tot wat je in staat bent’. Het is aan mij om initiatief te nemen. Eens ik het verschil heb gemaakt, zal ik dat nog meer doen.”

Real Madrid verloor op de eerste speeldag van de Champions League met 3-0 bij PSG. Tegen Club Brugge volstaat alleen een overwinning. Maar Hazard is op zijn hoede. “Brugge is een goede ploeg. Ze staan op kop in hun kampioenschap, werken goed, hebben spelers van een hoog niveau zoals Hans Vanaken. Alleen al het feit dat je Simon Mignolet kan halen, betekent dat het lastig wordt om te scoren. Voor mij als Belg is het belangrijk de match te winnen. Ik heb met sommige jongens samen gespeeld. Het is een mooie ploeg. We moeten niet denken dat het eenvoudig zal worden. Maar als we allemaal samen aan 100 procent spelen, dan denk ik dat we gaan winnen.”

bron: Belga