Drie personen opgepakt bij twee massale vechtpartijen in Schaarbeek

In Schaarbeek zijn gisteravond drie personen opgepakt bij twee verschillende vechtpartijen. Dat meldt het Brusselse parket vandaag. De juiste aanleiding voor beide incidenten is nog onduidelijk. Evenmin is duidelijk of er een link is tussen beide vechtpartijen. Het eerste incident vond omstreeks 18 uur plaats in de Koninklijke Sinte-Mariastraat. Daar gingen een vijftiental personen om een nog onbekende reden op de vuist. De politie snelde ter plaatse en kon een van de vechtersbazen inrekenen. Die werd ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.

Een drietal uur later, rond 21 uur, moest de politie opnieuw uitrukken voor een massale vechtpartij, ditmaal op het Koninginneplein, waar een vijftigtal mensen slaags waren geraakt. Ditmaal kon de politie twee betrokkenen arresteren, die ook ter beschikking werden gesteld van het parket.

“Voorlopig lijkt er geen link tussen beide vechtpartijen te zijn, maar de onderzoeken naar beide incidenten lopen”, zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. “Voor beide vechtpartijen zullen verschillende getuigen verhoord worden en zullen de beelden van bewakingscamera’s in de buurt geanalyseerd worden.”

bron: Belga