Downing Street ontkent ongepaste aanrakingen van journaliste door Boris Johnson

Een woordvoerder van Downing Street heeft ontkend dat de Britse premier Boris Johnson twintig jaar geleden een jonge journaliste ongepast aanraakte, toen hij zelf nog voor het tijdschrift Spectator werkte. Charlotte Edwardes deed haar verhaal in een column ter ere van de tweede verjaardag van #MeToo, zondag in Sunday Times. Volgens haar vond het incident plaats in 1999, tijdens een lunch in de burelen van het conservatieve tijdschrift in Londen. Boris Johnson was niet lang daarvoor hoofdredacteur van het blad geworden. “Onder de tafel voel ik Johnsons hand op mijn dij. Hij knijpt erin. Zijn hand ligt hoog op mijn been, en hij heeft genoeg van de binnenkant van mijn dijen vast om me plotseling rechtop te doen zitten.” Volgens Edwardes zei een andere vrouw die aanwezig was bij de lunch achteraf dat hij hetzelfde bij haar had gedaan.

“Deze beschuldiging is vals”, reageerde de woordvoerder van Downing Street. “Als de premier zich dit incident niet herinnert, heb ik duidelijk een beter geheugen dan hem”, reageerde Edwardes op Twitter. Ze kreeg de steun van minister van Gezondheid Matt Hancock. “Ik ken Charlotte heel goed, en ik vertrouw volledig op wat ze zegt. Ik ken haar en ik ken haar als betrouwbaar.” Ook voormalig Brits minister van Werk en Pensioenen Amber Rudd, die vorige maand ontslag nam, zei op Twitter akkoord te zijn met Hancocks oordeel.

Bron: Belga