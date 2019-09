Bosbranden in Siberië geblust

De bosbranden in Siberië zijn volgens de autoriteiten allemaal geblust. Er zijn in het hele land geen bosbranden meer, maakte het Russische bosbeheer vandaag bekend. Gisteren nog bestreden 100 brandweermannen, met steun van twee blusvliegtuigen, brandhaarden op een oppervlakte van 94 hectare. De bosbranden in Siberië duurden een tweetal maanden. Het vuur trof de taiga, het voor het klimaat belangrijke moerassige naaldwoud in de noordelijke poolstreken. Bij de bluswerkzaamheden kreeg de brandweer hulp van de regen. Het Russische leger zette blusvliegtuigen in.

De autoriteiten schatten dat meer dan negen miljoen hectare bos is afgebrand. Definitieve cijfers zijn er niet. Milieuacitivisten van Greenpeace vermoeden echter dat een veel grotere oppervlakte in de vlammen is opgegaan. Inwoners kregen vooral te maken met giftige rook.

Elke zomer vinden bosbranden plaats in Siberië, maar dit jaar waren ze zwaarder dan ooit. De autoriteiten wezen daarvoor vooral op de droogte en hitte.

Bron: Belga