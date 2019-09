Boekenbeurs had vorig jaar geen 137.708 maar 120.688 bezoekers

De Boekenbeurs in Antwerpen heeft in 2018 geen 137.708 bezoekers over de vloer gekregen, maar 120.688. Dat is gebleken uit een grondig onderzoek, meldt organisator Boek.be. Boek.be, de vzw die de Boekenbeurs organiseert, stuurde een persbericht uit. “De raad van bestuur is na een grondig onderzoek tot de vaststelling gekomen dat het bezoekersaantal op de vorige editie van de Boekenbeurs niet correct was. In plaats van de toen aangekondigde 137.708 waren er in realiteit 120.688 bezoekers. Het onderzoek heeft verder uitgewezen dat dit geen invloed had op de financiële resultaten”, luidt het.

De raad van bestuur van Boek.be betreurt in het persbericht ten zeerste dat deze incorrecte informatie vorig jaar door de toenmalige verantwoordelijke, Alexis Dragonetti, werd verspreid. Hij kwam in mei 2019 om het leven bij een verkeersongeval in de Antwerpse Craeybeckxtunnel.

In een telefonische reactie benadrukt de woordvoerder van Boek.be dat er geen oorzaak gevonden is van de verkeerde informatie. De raad van bestuur heeft ook beslist dat een gerechtsdeurwaarder op de komende Boekenbeurs de cijfers zal controleren.

In 2018 was het de 82ste editie van de Boekenbeurs. Boek.be voerde toen een vernieuwingsoperatie door die in 2020 rond moet zijn. Zo wil de Boekenbeurs sterker inzetten op inhoud en de focus op de schrijvers leggen. In 2017 kreeg het evenement 143.000 bezoekers over de vloer en in 2016 nog 150.000.

De Boekenbeurs vindt dit jaar opnieuw plaats in Antwerp Expo in twee delen, van 29 oktober tot 3 november en van 6 tot 11 november. Boek.be maakt in de komende weken nog nieuwe initiatieven bekend voor de Boekenbeurs, waaronder het nieuwe familieticket. Dat ticket kost 25 euro voor twee volwassenen en vier kinderen en betekent volgens Boek.be een besparing van 35 euro. Wie dergelijk ticket vooraf online bestelt, krijgt via een afzonderlijke ingang meteen toegang tot de Boekenbeurs.

bron: Belga