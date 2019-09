Activisten van Extinction Rebellion dringen tuin van Koninklijk Paleis binnen

Een vijftal activisten van de radicale klimaatorganisatie Extinction Rebellion zijn deze ochtend de tuin van het Koninklijk Paleis in Brussel binnengedrongen. Ze wilden een brief aan de koning overhandigen en hem zo uitnodigen om de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Op 12 oktober plant Extinction Rebellion een nationale actie van burgerlijke ongehoorzaamheid in de tuin van het Koninklijk Paleis. De klimaatbetogers wandelden vanuit het nabijgelegen Warandepark het Paleizenplein over en klommen toen over de hekken van het Koninklijk Paleis. Daar onthulden ze hun vlaggen en lazen ze een brief aan de koning voor. Agenten hielden de activisten meteen tegen en escorteerden ze naar buiten. Op zijn Facebookpagina schrijft Extinction Rebellion dat de betogers ook beboet werden. De actie werd bovendien gefilmd en uitgezonden via livestream op Facebook.

In het filmpje leest een activiste de brief aan de koning voor en kondigt ze de nationale actie “Royal Rebellion” van 12 oktober aan. Extinction Rebellion nodigt alle Belgen die dag uit om een stoel mee te pakken en plaats te nemen in de tuin van het Koninklijk Paleis voor een algemene vergadering.

“We zullen op een vreedzame manier en zonder geweld de tuin bezetten, maar wel met overtuiging en doorzettingsvermogen. We beseffen dat we de wet overtreden en zijn bereid de gevolgen te dragen, want de marsen, de petities en de expertise van wetenschappers worden genegeerd. Alleen op deze manier worden we nog gehoord”, zegt een activiste tijdens het voorlezen van de brief.

