“Wolvin Naya werd kwaadwillig omgebracht”

De Cel Natuurinspectie van Natuur en Bos gaat ervan uit dat de verdwenen wolvin Naya kwaadwillig werd omgebracht. Na onderzoek konden enkele pistes zoals vergiftiging en ziekte worden uitgesloten, maar er is nog steeds geen spoor van de wolvin en haar kroost.

Het laatste beeld van de toen zwangere Naya dateert van voor de zomer. Daarna verdween ze van de radar en stopte mannetje August ook met het aanbrengen van voedsel. Een onderzoek werd ingesteld door de Cel Natuurinspectie van Natuur en Bos, maar “ondanks heel wat inspanningen is er nog steeds geen spoor van de wolvin en haar welpen”. De Cel gaat er echter vanuit dat de wolvin kwaadwillig werd omgebracht.

Het Agentschap heeft de hoop op een goede afloop laten varen, aangezien de welpen al 4,5 maanden oud zouden moeten zijn en er nog steeds geen spoor van is.

Vergiftigd?

In de maand juli kwam er een anonieme tip binnen, waarin werd aangegeven dat de wolf opzettelijk vergiftigd zou zijn door jagers. De piste werd grondig onderzocht, maar er werden uiteindelijk geen sporen van gif teruggevonden in de aangetroffen wolvenuitwerpselen, aldus het agentschap Natuur en Bos. Vergiftiging is dus uitgesloten.

Ook liet het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek een diergeneeskundig onderzoek doen naar eventuele ziekteverwekkers, zoals ook naar de zogenaamde ’hondenziekte’. Maar ook daar bleken de resultaten negatief.

Stropers

Daarnaast zegt het Agentschap dat er ook enkele misdrijven aan het licht zijn gekomen tijdens het onderzoek. Zo vonden boswachters en natuurinspecteurs een strop en een ingerichte onreglementaire voederplaats voor het lokken van everzwijnen in een ontoegankelijke zone niet ver van het kerngebied van de wolven. De stroper werd ondertussen betrapt.

Drones ingezet

Het Agentschap heeft in samenwerking met de federale politie Limburg ook dronevluchten ingezet, maar ook dan kon de wolvin en haar welpen niet teruggevonden worden. Wel werd door de dronevlucht een rondrijdende jeep met jagers betrapt binnen een ontoegankelijke zone waar geen jachtrechten toegekend zijn. Ze hadden elk een geladen en schietklaar jachtgeweer bij. Hun jachtvergunning werd daarop meteen ingetrokken.

De Cel Natuurinspectie voert het onderzoek nu verder uit “in de overtuiging dat de verantwoordelijken van dit milieumisdrijf zullen gevat worden”.

August

De mannelijke wolf August is wel ongedeerd en werd dit weekend nog op camerabeelden vastgelegd. Omdat er zich veel wolven begeven in onze buurlanden, gaan experts er toch vanuit dat de kans groot is dat er zich snel weer een koppel wolven zal settelen.