VIDEO. Robert De Niro haalt weer zwaar uit naar Fox News en Trump: “Fuck’m!”

De Amerikaanse acteur Robert De Niro heeft live op televisie zijn president Donald Trump en Fox News een fikse veeg uit de pan gegeven. Tijdens een ochtendshow van de zender CNN noemde de ster uit ‘Goodfellas’ de leider van de VS “erger dan ik ooit had kunnen inbeelden”. Voor de mensen die hem steunden, had hij twee woorden over: “Fuck’m.”

Het is bekend dat Robert De Niro niet op zijn mondje is gevallen en allesbehalve supportert voor president Donald Trump. Dat levert al eens boeiende interviews op, zoals bij de ochtendshow van CNN. De Niro was daar om te praten over zijn nieuwe film ‘The Irishman’, maar kon het niet laten om ook te reageren op enkele vragen over The Donald en zijn vrienden bij Fox News. Het duurde dan ook niet lang voor CNN enkele woorden moest censureren met een bieptoon.

“Trump is een gangster”

De interviewer vroeg de ster uit onder andere ‘Raging Bull’ wat hij van de afzettingsprocedure vond waarin de Democraten nu de eerste stappen hebben gezet. “Het is volledig terecht”, liet de acteur duidelijk verstaan. “Deze president is nog veel erger dan ik ooit had kunnen voorspellen. Hij is een gangster die nooit aan de macht had mogen komen.” Toen hem gezegd werd dat zo’n soort uitspraken op veel kritiek kunnen rekenen van schermgezichten bij Fox News, antwoordde De Niro kort en bondig: “Fuck’m, fuck’m.” En daar was de bieptoon.