Tweejarig meisje sterft in hete auto terwijl haar moeder op de lappen gaat

Een tweejarig meisje is overleden nadat ze vijf uur lang achtergelaten werd in een hete auto. Haar mama was in slaap gevallen tijdens een drinksessie.

June Love Agosto zat onlangs in de auto met haar mama. Die laatste had afgesproken met vrienden en reed naar de afgesproken plaats in Torrance (Californië). Daar kroop ze bij vrienden in de wagen en begonnen ze alcohol te drinken. Het kindje lag te slapen in de andere wagen met een dekentje over haar. Hoewel de zon genadeloos scheen, was er amper verluchting in de auto omdat alle raampjes dicht waren.

Brandwonden

Na een stevige drinksessie in de auto van haar vrienden viel de moeder in slaap. Enkele uren later werd ze wakker en trof ze haar dochtertje in de andere auto aan met brandwonden op haar lichaam. De hulpdiensten waren snel aanwezig. De verplegers legden het kindje op het koelere gras en overgoten haar met koud water. Ze werd nog naar het ziekenhuis gevoerd, maar tevergeefs.

GoFundMe-pagina

Het overlijden wordt momenteel als ongeluk behandeld, maar de moeder werd in hechtenis gehouden in afwachting van het onderzoek.

De familie heeft een GoFundMe-pagina opgericht om de begrafeniskosten te dekken.