Tiener sterft door opladende smartphone op haar kussen

Een 14-jarig meisje is gestorven nadat haar smartphone tijdens het opladen ontplofte naast haar hoofd.

Alua Asetkyzy Abzalbek werd levenloos aangetroffen in haar bed. De avond voordien was ze op haar smartphone naar muziek aan het luisteren terwijl het toestel aangesloten was op het stopcontact.

Brandwonden aan hoofd

Vermoedelijk is de batterij van de smartphone te warm geworden door het opladen en ’s morgens ontploft en in brand gevlogen. Het toestel lag dan nog steeds op haar hoofdkussen, vlak naast haar hoofd. Het 14-jarige meisje uit Bastobe in Kazachstan liep zware brandwonden op aan haar hoofd en overleefde het drama niet. Om wat voor smartphone het precies gaat, is niet duidelijk.

Enorm gemis

De beste vriendin van Alua, Ayazhan Dolasheva (15), liet op sociale media weten erg aangedaan te zijn. “Ik kan het nog steeds niet geloven. Je was de beste. We kennen elkaar al sinds onze kindertijd. Het is zo hard om zonder jou verder te gaan. Ik mis je enorm hard. Je hebt me voorgoed laten gaan”, klinkt het.