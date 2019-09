Onderhandelaars bereiken akkoord over nieuwe Vlaamse regering

De onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld hebben een akkoord bereikt over een nieuwe Vlaamse regering. Dat heeft formateur Jan Jambon rond iets voor half 8 aangekondigd. “Voor u staat een moe maar tevreden man.”

De onderhandelaars zaten al sinds zondagochtend omstreeks 10 uur samen aan het Martelaarsplein voor de laatste loodjes van de Vlaamse formatie. Een aantal inhoudelijke knopen lag nog op tafel, net als de ministerposten.

“Een lijvig akkoord”

Iets voor half 8 was er dan witte rook. Na 48 dagen onderhandelen en 127 dagen na de verkiezingen is er een akkoord over een nieuwe Vlaamse regering, bevestigde Jambon. “We zijn eruit geraakt: we hebben een akkoord.” Een lijvig akkoord, volgens Jambon, de reden waarom het ook allemaal wat langer duurde.

Dat bevestigt ook Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten. “Je moet naar elkaar luisteren, en de cijfers moeten kloppen. Het kwam erop aan de juiste keuzes te maken, en dat hebben we gedaan. Nu zijn we vertrokken voor 5 jaar.”

Volgens CD&V-kopstuk Hilde Crevits is het “een heel stevig akkoord”. “Soms heeft dat wat tijd nodig.” CD&V-voorzitter Wouter Beke is “heel tevreden”. “Het akkoord beantwoordt aan de drie voorwaarden van CD&V: een Vlaanderen dat nabij is, sociaal is, en waarbij de rechten en plichten in evenwicht zijn.”

Inhoud akkoord nog onduidelijk

Om 12 uur geven de onderhandelaars meer uitleg over de inhoud op een persconferentie in het Hotel Errera in Brussel. Een akkoord over de verdeling van de ministerportefeuilles is er nog niet.

Op de inhoud van het regeerakkoord is het dus nog even wachten, maar in de loop van het weekend lekte hier en daar wel al wat uit. Zo wordt het begrotingsevenwicht even losgelaten, zet de nieuwe Vlaamse regering in op excelleren in het onderwijs en komt de lat voor nieuwkomers hoger te liggen.

Verder gaat de opkomstplicht voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen op de schop, zou de burgemeesterssjerp automatisch gaan naar de persoon met de meeste voorkeursstemmen van de grootste partij in de coalitie en zullen burgemeesters wellicht kunnen kiezen tussen een sjerp met Belgische driekleur, of een zwart-geel exemplaar.