Handig! Icoontje laat zien waar baby’s in vliegtuig zitten

Is het jouw nachtmerrie om tijdens een vlucht naast een huilende baby te zitten? Misschien moet je dan eens inchecken bij Japan Airlines.

De luchtvaartmaatschappij laat je bij het online inchecken door middel van een speciaal icoontje namelijk precies zien waar een baby of een kind tot drie jaar zit.

Op de stoelen waar baby’s komen te zitten, wordt een icoontje van een babyhoofd getoond bij het inchecken. Je kunt hier dus rekening mee houden voor je eigen stoelkeuze.

Helemaal waterdicht is het systeem nog niet, vertelt een woordvoerder van de Japanse luchtvaartmaatschappij aan het Amerikaanse ABC News. Wanneer een ouder met baby op het laatste moment wisselt van vliegtuig of er via een andere ticketwebsite wordt besteld, kan de baby nog ‘anoniem’ ingecheckt worden en verschijnt er nog geen symbool.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.

Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD

— Rahat Ahmed (@dequinix) September 24, 2019