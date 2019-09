Dominique Leroy wordt dan toch niet de topvrouw van KPN

Het Nederlandse telecombedrijf KPN trekt de voorgenomen benoeming van Dominique Leroy als CEO in. De ex-topvrouw van Proximus is geen kandidaat meer in het proces om CEO en voorzitter van de raad van bestuur van KPN te worden, zo luidt het. Proximus heeft laten weten dat dit voor hen niets verandert.

De duurtijd van de procedures door de autoriteiten in België met betrekking tot Leroy is “onduidelijk en onvoorspelbaar”, meldt KPN. Leroy ligt in België onder vuur vanwege een aandelentransactie. Ze gaf op 25 juli de opdracht om een aandelenpakket van Proximus ter waarde van 285.000 euro te verkopen op 1 augustus. De Belgische financiële waakhond FSMA en het openbaar ministerie doen onderzoek naar die transactie, omdat er mogelijk sprake is van handel met voorkennis.

De raad van toezicht van KPN geeft aan dat die onzekerheden rond timing niet in het belang zijn van KPN en zijn aandeelhouders, klinkt het. “Daarom heeft de raad van toezicht beslist om de beoogde aanstelling van mevrouw Leroy als CEO van KPN in te trekken.”

“Dit was een moeilijke beslissing voor de raad van toezicht gezien het parcours van Dominique Leroy als een erg geslaagde topvrouw”, zegt Duco Sickinghe, voorzitter van de raad van toezicht. “Maar de onzekerheid rond timing resulteert in een situatie die door de raad van toezicht beschouwd wordt als niet in het belang van KPN. We wensen haar het beste.”

Proximus zoekt verder