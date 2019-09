Asics verontschuldigt zich voor porno op schermen aan winkel in Nieuw-Zeeland

Het Japanse sportmerk Asics heeft zijn verontschuldigingen moeten aanbieden. In een van zijn winkels in het Nieuw-Zeelandse Auckland was zondagochtend urenlang porno te zien op de schermen aan de voorkant van de winkel.

In een verklaring op Facebook zei Asics dat “een onbekende persoon toegang verkreeg tot de schermen boven onze centrale winkel in Auckland, en ongepaste inhoud vertoond werd op de schermen”. “We willen ons verontschuldigen bij iedereen die dit gezien heeft”, klonk het verder.

Moeder met kind: “Beelden waren totaal ongepast”

Een woordvoerder van het Japanse merk zei aan de New Zealand Herald dat het bedrijf de politie heeft gecontacteerd over het incident. Er zal een onderzoek worden gevoerd naar hoe het is kunnen gebeuren dat de pornografische beelden te zien waren.

Een moeder die met haar kind van 7 langs de schermen passeerde, zei aan de Herald dat de beelden “totaal ongepast” waren. “Het is niet iets waaraan je kinderen wil blootstellen, en het is ook beschamend voor Auckland als toeristische bestemming.”