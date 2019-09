Zwitserse islamoloog Tariq Ramadan van nieuwe verkrachtingen verdacht

Het onderzoek naar de Zwitserse islamoloog Tariq Ramadan, reeds in verdenking gesteld voor verkrachtingen die hij ontkent, is verruimd naar feiten die zich in 2015 en 2016 in Parijs hebben afgespeeld, zo hebben gelijkluidende bronnen vandaag informatie van de krant Journal du Dimanche (JDD) bevestigd. De onderzoeksrechter in de zaak-Ramadan is op de hoogte gebracht van “twee nieuwe potentiële slachtoffers”, zei een gerechtelijke bron aan het Franse persbureau AFP. Het gaat om twee vrouwen die geen klacht hebben ingediend maar hebben getuigd over een brutale seksuele relatie met de controversiële Zwitserse intellectueel. De feiten dateren van november-december 2015 en maart 2016.

De 57-jarige Tariq Ramadan staat sinds februari 2018 onder verdenking van het verkrachten van twee vrouwen in Frankrijk, in 2009 en 2012.

De man zelf heeft bijna twee maanden in voorhechtenis vertoefd. Eerst zei hij helemaal geen seks met de vrouwen te hebben gehad, later zei hij dat het “met instemming” was.

In maart 2018 en juli 2019 zijn nieuwe klachten ingediend en die maken voorwerp uit van onderzoek. Ook is Ramadan beschuldigd van het verkrachten van een vrouw in Zwitserland. In de komende weken staat hem daaromtrent een verhoor te wachten.

Bron: Belga