Zevenjaarlijkse folkloremars van Saint-Feuillen lokt 15.000 geïnteresseerden

Goed 15.000 mensen zijn zondag, ondanks de regen, afgezakt naar de Naamse stad Fosses-la-Ville voor de zevenjaarlijkse folkloremars van Saint-Feuillen. Dat heeft de organisatie laten weten. Door het slechte weer lag de opkomst iets lager. In 2012 werd de traditie erkend als immaterieel erfgoed door Unesco. Elke zeven jaar brengt de folklorestoet hommage aan de Ierse missionaris Feuillen. Hij stichtte in de zevende eeuw de abdij van Fosses-la-Ville. Dit jaar liepen iets meer dan 2.000 figuranten uit 25 foklore-organisaties mee in de stoet.

“Het weer hadden we niet mee, maar we zijn niet teleurgesteld omdat iedereen hand in hand stapte, in de geest van Saint-Feuillen”, aldus organisator Pascal Vandoren, die verder nog hoopte op beter weer over zeven jaar.

De festiviteiten begonnen al op 21 september, en worden op 27 oktober afgesloten met een grote misviering.

bron: Belga