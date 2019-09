WK wielrennen – UCI kort wegrit in door slecht weer

De wegrit op het WK wielrennen is zondag door de slechte weersomstandigheden ingekort tot 261 kilometer. Dat heeft de Internationale Wielerunie UCI laten weten. De rit, tussen Leeds en Harrogate, telde oorspronkelijk 285 kilometer. De UCI laat weten dat de renners de regio van Aysgarth zullen aandoen en nadien het originele parcours zullen verderzetten in Leyburn. Er staan nu negen rondes op het Harrogate Circuit op de planning, eerder waren dit er zeven. De race start om 9u lokale tijd (10u in België).

Bondscoach Rik Verbrugghe rekent in Engeland op Tim Wellens, Yves Lampaert, Tim Declercq, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Dylan Teuns en Remco Evenepoel.

bron: Belga