WK atletiek – Gemengde Belgische aflossingsploeg wordt zesde in finale

Het Belgische gemengde estafetteteam is zondag zesde geworden in de finale van de 4×400 meter op het WK atletiek in de Qatarese hoofdstad. Het was de eerste WK-finale ooit op dit nummer. Dylan Borlée, Hanne Claes, Camille Laus en Kevin Borlée liepen – in die volgorde – vanuit baan 2 naar een tijd van 3:14.22, een nieuw Belgisch record. Het goud was voor de Verenigde Staten in een nieuw wereldrecord, 3:09.34. Zaterdag in de reeksen liepen Robin Vanderbemden, Camille Laus, Imke Vervaet en Dylan Borlée ook al een Belgisch record in 3:16.16. Ze werden daarmee vierde in hun reeks en werden opgevist voor de finale. Ze waren zo ook meteen verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

bron: Belga