Stormvloedwaarschuwing voor de kust

De afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft een stormvloedwaarschuwing afgekondigd. Er is geen risico op overstroming. Het is vooral de combinatie van storm en een hoog springtij die maakt dat de alarmdrempel voor het afkondigen van de stormvloedwaarschuwing werd bereikt. De hinder voor de scheepvaart zal eerder beperkt blijven. Voor komende nacht om 03.00 uur lokale tijd wordt een waterstand van 5,60 meter TAW (Tweede Algemene Waterpassing) verwacht. Omwille van de veiligheid worden de staketsels en havendammen afgesloten voor het publiek. Ter voorkoming van schade worden de sluizen en de basculebrug in Oostende beveiligd. Ook de poorten in de stormmuur op de zeedijk van Wenduine worden tijdens deze procedure dichtgezet.

Het is al twee jaar geleden dat er nog een stormvloedwaarschuwing werd afgekondigd, zo is vernomen van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Het KMI waarschuwt in het hele land vanaf vanmiddag voor rukwinden tussen 70 en 80 km/u of plaatselijk mogelijk meer tijdens een bui.

bron: Belga