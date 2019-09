Presidentsverkiezingen Afghanistan – Slechts 10 procent van kiezers bracht stem uit

Bij de presidentsverkiezingen van zaterdag in Afghanistan heeft slechts iets meer dan 10 procent van de kiezers zijn stem uitgebracht. Dat blijkt uit voorlopige cijfers waarover de verkiezingscommissie zondag berichtte. Waarnemers hadden verwacht dat de opkomst zeer laag zou zijn door de dreiging van geweld en door teleurstelling in de huidige machthebbers. Ongeveer 9,6 miljoen Afghanen hadden zich geregistreerd voor de verkiezing. Volgens cijfers van iets meer dan de helft van de stembussen (2.597 op 4.905) heeft slechts iets meer dan 10 procent (1,051 miljoen mensen) een stem uitgebracht. Het gaat om de laagste opkomst sinds de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in 2009, toen 38 procent van de kiezers naar de stembus trok.

De taliban hadden voor de verkiezing hun aanhangers opgeroepen om “alle middelen” in te zetten om de verkiezing te verstoren. Bij verschillende aanslagen zaterdag kwamen volgens de minister van Binnenlandse Zaken vijf leden van de ordediensten om en raakten 37 burgers gewond. De taliban zelf hebben 531 aanslagen opgeëist. Ook de verkiezingscampagne werd overschaduwd door geweld, met onder meer 26 doden bij een aanslag op 17 september.

De lage opkomst kan dan ook verklaard worden door angst voor geweld en voor fraude, blijkt uit getuigenissen. Volgens waarnemers was de stembusgang van zaterdag transparanter en beter georganiseerd dan in 2014, toen veel onregelmatigheden werden geregistreerd. Wel raakte bekend dat niet alle namen van kiezers op de kieslijsten stonden.

Ook zou een deel van de kiezers niet zijn komen opdagen omdat ze teleurgesteld zijn in de huidige politiek.

De voorlopige resultaten van de verkiezing worden op 19 oktober bekendgemaakt, de definitieve resultaten volgen op 7 november. Als geen van de 18 kandidaten een absolute meerderheid behaalt, volgt eind november een tweede ronde met de twee best scorende deelnemers.

Bron: Belga