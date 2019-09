Krachtige aardbeving voor kust van Chili

Voor de kust van Chili heeft zich iets voor 18 uur Belgische tijd een zware aardbeving voorgedaan. De aardbeving had een magnitude van 6,8, meldt het Amerikaanse geofysische instituut USGS. Het epicentrum bevond zich 66 kilometer ten zuidwesten van de kuststad Constitución, op een diepte van 16 kilometer. Er geldt geen tsunamiwaarschuwing.

Het Chileense ministerie van Binnenlandse Zaken maakt melding van een beving met een magnitude van 6,6, op een diepte van 30,9 kilometer.

Volgens de eerste berichten is er geen schade en vielen er ook geen slachtoffers.

In maart 2010 kwamen bij een aardbeving van 8,8 op de schaal van Richter en een tsunami 525 mensen om het leven in Chili, onder wie 170 in Constiución.

bron: Belga